改制後揭牌的農糧署長胡忠一與農業部次長陳添壽合影。曾雪蒨攝

農糧署改制升格揭牌後，署長胡忠一與貴賓合影。曾雪蒨攝

農業部農村發展及水土保持署署今天舉行改制揭牌儀式。曾雪蒨攝

農業部次長陳添壽強調農業部要做農漁民最大的靠山。曾雪蒨攝

行政院農業委員會8月1日升格為農業部，農糧署和農村發展及水土保持署配合改制，8日也同步舉行揭牌儀式，農業部長陳吉仲因為前往南投縣仁愛鄉勘災，由農業部次長陳添壽代表出席，他表示，農委會升格為農業部是希望共同打造韌性農業，促進農村地區活化及整體規畫，讓台灣農業可以永續發展，也讓農業部成為農漁民最大的靠山。

農業部農糧署署長胡忠一說，這次農糧署的改制是把過去按照功能別劃分的組織，改成依照產業別的行政系統，希望能和農民更貼近，提升農業競爭力。

胡忠一並舉例，改制後第1個組是果樹花卉組，第2個蔬菜種苗組，第3個稻米產業組，第4個特作雜糧組，以這樣的作業方式來輔導農民從產到銷，甚至外銷到國際，做一個最負責任、能夠提升競爭力，也可以讓農民增加收益的產銷合一團隊。

農業部農村發展及水土保持署署長李鎮洋也表示，農業部農村發展及水土保持署在過去水土保持局階段，著重在水土保持工作，農業部升格改制後，整體組織擴大為6個組，除了水土保持，農村發展也成為重點工作。

李鎮洋說，在農村再生的2.0的時代，原來只有1個組，現在增加到農村發展有3個組，代表農業部對於服務農民、服務農村、服務農業，將會有更多的作為。

與會的埔里鎮一新社區發展協會理事長林宥岑對於農業部改制升格樂觀其成，他說，大家都希望農業部的廣度能越來越寬，能夠真的照顧在地，讓地方的農業發展能夠越來越好。