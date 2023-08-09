44歲日本影帝窪塚洋介以其叛逆、反骨的氣質聞名，2004年還曾從9樓家中陽台墜下，大難不死，開啟了他的第2個人生，尤其在2017年與第二任舞蹈家妻子Pinky生下女兒Amato後，更搖身一變為曬娃魔人，近日他接受本報專訪時，坦言確實當年的極惡男子在為人父後大轉性，自己也跟著成長了不少，不過目前仍在摸索如何當個好爸爸。

前世情人誕生後，窪塚洋介一改放蕩不羈的性格，時常在自己的社群網站上分享家庭生活，手機桌布也換成了女兒的照片，儼然超級奶爸，此次暌違8年訪台出席「GQ潮流文化祭」，他也帶著妻小一同前來，訪問過程中2人也坐在後方陪伴著他，相當溫馨。而他與前妻小Non生下的20歲兒子愛流，則繼承窪塚洋介的衣缽踏入演藝圈，目前是一名模特兒兼演員。

窪塚洋介接受本報專訪大談當爸之後的轉變。（陳俊吉攝）

聊到兒子，窪塚洋介笑說，雖然現在愛流已搬出去自己住，但父子倆感情好，之前還曾一起拍攝帥氣時尚照，所以每當愛流遇到煩惱時，仍會願意與他分享，「我就會像個父親一樣，誠實且直接地回答他」，話題也從人生的方向，聊到每句台詞的表達方式、該用什麼語氣等，幾乎可以說是無話不談。

窪塚洋介目前仍在摸索如何當個好爸爸。（陳俊吉攝）

被問及自認是個什麼樣的父親，窪塚洋介表示「從法律上來說，我已經是一名爸爸沒錯，但就情感上而言，我應該還算是在成為一個好爸爸的路上」，並稱在孩子出生前，「我以為是我們要幫助他們成長，後來才意識到我也正在學習，父母和子女是互相教導的關係」。至於想為目前自己的表現打幾分，他自信給出高評價：「我也會想被這樣的爸爸撫養長大。」

窪塚洋介侃侃而談自己在2004年的墜樓意外。（陳俊吉攝）

訪問中他也侃侃而談自己在2004年的墜樓意外，窪塚洋介反而感激自己因此變得更好，更加珍惜現在的每一天，他坦承，在那之前是自己人生中最叛逆的時期，「想要反抗一切的事物，但從結果來看的話，想改變世界，就得先改變自己」，多年後回頭再看，「雖然乍看是一件壞事，但因為它讓我成長，其實想想反抗本身也是為了讓自己變得更好，所以我其實是很感謝那件事的發生」，現在的他，也學會往前看。

窪塚洋介近年迷上打高爾夫球，還與好友成立了一個高爾夫球服飾品牌。（陳俊吉攝）

近年迷上打高爾夫球的他，去年也與好友一起創立高爾夫球服飾品牌「8G SHOOT」，提到品牌理念，窪塚洋介笑說，當初是希望自己到80多歲時，還能繼續跟朋友開心打高爾夫球，「因為有了這個目標，我一定要讓自己的身體保持健康」，且材質也相當環保，使用有機棉和回收材料，「大家身體健康、地球也健康，整個世界就能夠變得更好」，與這次「GQ潮流文化祭」希望提倡可持續消費方式的主題不謀而合。