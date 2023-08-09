一名74歲的義大利翁，因倉庫中的架子斷裂導致骨牌效應，數千顆帕達諾乾酪輪（Grana Padano）排山倒海而來，老翁迴避不及命喪於義大利國粹，消防隊員稱每個乳酪輪重約40公斤，經過十幾個小時才從倒塌的貨架和乳酪輪堆中，找到老翁遺體。

據英國《衛報》（The Guardian）7日報導，消防員安東尼奧（Antonio Dusi）接接受媒體採訪時表示，74歲翁基亞帕里尼（Giacomo Chiapparini）義大利北方小鎮羅馬諾倫巴底（Romano di Lombardia）的乳酪倉庫中，因為1個貨架支架斷裂，導致一連串骨牌效應，將他徹底掩埋不幸罹難，安東尼奧表示，救援人員，必須徒手搬動奶酪和架子，花了大約12個小時才終於找到了基亞帕里尼。

A 74-year-old Italian dairy boss has died after becoming buried by thousands of wheels of Parmesan-style cheese, weighing roughly 40kg each.



Giacomo Chiapparini reportedly became buried after a shelf broke in his warehouse, sending thousands of wheels of Grana Padano (a hard… pic.twitter.com/DnO0bc5Lv4 — 10 News First Queensland (@10NewsFirstQLD) August 7, 2023

該倉庫裡面有2萬5千顆格帕達諾乾酪，這是一種製程方法、味道義大利國粹——帕瑪森乾酪（Parmigiano-Reggiano）一樣的硬質乳酪，不只在義大利很受歡迎，也是風靡全世界。不過，使用相同生產方法所生產的起司也不能冠Parmigiano-Reggiano一名，因為帕瑪森乳酪名稱受到歐盟原產地名稱保護（DOP）

Giacomo Chiapparini, 74, far left, an Italian cheesemaker, was killed when thousands of wheels of hard cheese fell on top of him. pic.twitter.com/5HLDbi7yNh — WORLD X MONITOR (@ZeusKingOfTwitt) August 8, 2023

基亞帕里尼一直以來都負責檢查乳酪熟成用的催熟輪（ripening wheels）這些催熟輪存放在金屬架子上，最高的架子高達10公尺，這起意外可以說是職災。