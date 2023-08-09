來自臺灣北、中、南、東的四位爸爸，分別代表北部「夢想之家」、中部「林業生基金會」、南部「飛揚福利協會」及東部「孩子的書屋」，相識於公益平臺基金會及誠致教育基金會舉辦的「社會創業家成長營」，受到嚴長壽先生鼓勵，促生「逆轉聯盟」，為全臺逆境兒少服務機構搭起友善橋梁，打造資源共享網絡平臺，陪伴弱勢家庭兒少成長。

四位爸爸用愛 搭建孩子們的第二個家

在高雄大樹區九曲堂服務的郭志彬牧師夫婦，多年前因一位鑰匙兒童而有感於家庭功能不足對孩子的負面影響，於是成立「高雄市飛揚福利協會」，主動提供隔代、單親、低收等弱勢家庭孩童課後照顧服務，目前已擴及高雄其他7個行政區，每年持續照顧超過300名弱勢兒少。

逆轉聯盟每年舉辦單車環島挑戰，陪伴孩子用雙腳感受臺灣，用雙眼看見臺灣的美好，透過挑戰與活動培養孩子的自信心。(圖片提供/逆轉聯盟)

在臺北，廖文華牧師看見許多三餐不繼、被家暴虐待或缺乏父母關愛的孩子需求，成立「夢想之家」來照顧這些被迫於陰影下成長的青少年。而位於臺中，由劉宜中執行長率領的「林業生基金會」從照顧中輟生開始，發現重返校園的孩子常遭遇困難，其家庭條件也存在不少阻礙，因而向下紮根，以預防中輟為目標，開啟臺中弱勢兒少的課後照顧工作，更轉型發展實驗小學，深入改變教育體制。

再到臺東，這裡也有一群因教育資源分配失衡、家庭結構不完整、資源匱乏等問題而長期被忽略的孩子，「孩子的書屋」創辦人陳爸因此開始提供課後照顧、中輟生照顧等服務，用愛與陪伴打造孩子們的避風港。

四位地方爸爸分別在臺灣的不同角落默默付出，張開保護傘，帶領弱勢兒少走出逆境。他們相遇後，支持孩子的力量從據點串連成線，「逆轉聯盟」的成立讓這份愛擴張成網，為全臺逆境兒少服務機構提供資源分享的網絡，建立一個互助的支持系統，攜手各地的課後陪伴單位、單位領導人及第一線耕耘的老師們，接住每個需要照顧與幫助的孩子，期許每個課後陪伴單位都能成為孩子們的庇護所，也是可以安心成長、探索學習的第二個家。

2022年逆轉聯盟第一次舉辦百人健行活動，參與的孩子不但交到好朋友，也對克服逆境有另一層次的體悟。(圖片提供/逆轉聯盟)

逆境兒少、教師和陪伴單位的最強後盾

在地課後陪伴單位是逆境兒少的日常守護者，逆轉聯盟則進一步擴充孩子們的視野。聯盟安排多元的體驗教育活動，包含單車環島、長途健行、一日三餐露營、職業探索等，透過體驗教育讓孩子學習獨立、團結、合作等品格，期待孩子們在老師的陪伴下探索自我，同時安心且自信的成長。

在九曲堂長大的涵涵分享，自己因家境關係，原本是個自卑、對未來沒什麼期許的人，與夥伴一起完成單車環島挑戰後，她才體會到人生的困難跟好漢坡一樣，咬牙撐過去所見的景色，以及那些流過的汗水跟淚水都會是最美好的回憶。之後在「飛揚協會」的課後照顧陪伴下，學習手沖咖啡相關課程，現在已獨當一面，在協會成立的「一勾堂烘焙坊」擔任店長，將興趣發展成專業。

在九曲堂長大的涵涵（右）在「飛揚協會」的課後照顧陪伴下，學習手沖咖啡相關課程，現在已獨當一面，在協會成立的「一勾堂烘焙坊」(左)擔任店長，將興趣發展成專業。(圖片提供/逆轉聯盟)

逆轉聯盟服務對象除逆境兒少外，也擴及機構、機構領導人及第一線老師，不定期舉辦教育培訓，連結在地師資，提供特殊生教育、課室管理、社工技巧、遊戲學習等課程；針對管理資源及經費有限的機構，聯盟則結合專業人士，提供每個單位檢核與外援的支持性服務；此外，也安排機構領導人充電活動，除到各地觀摩，也安排課程與論壇彼此交流學習，讓這份熱忱在彼此支持下，走得更長、更遠。

逆轉聯盟不定期安排各項活動。(圖片提供/逆轉聯盟)

全臺夥伴單位結盟 為孩子開啟另一扇窗

逆轉聯盟今年持續推動各項活動，陪伴孩子、老師和單位領導人成長。例如，睽違三年的單車環島挑戰甫於7月底完成，成為孩子們一生難忘、受用且驕傲的旅程；第二屆職業探索夏令營也即將在8/14~16舉辦，讓孩子從15門職業當中挑選自己有興趣、未知的職業，透過10小時的課程認識基本的知識、技術及未來發展方向；專為老師及單位領導人舉辦的充電營則規劃在8月底，期待支持領導人外，也鼓勵第一線服務的老師們。

目前聯盟共有24個夥伴單位，分布在全臺及離島地區，期許未來能連結更多在地服務逆境兒少的夥伴，讓保護網更廣泛普遍，陪伴全臺各地的孩子逆轉人生。

本文作者：李曉萍、逆轉聯盟

(本文摘自《高雄畫刊》2023/08)