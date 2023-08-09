多年前，墾丁因觀光品質下滑、攤商哄抬價碼，旅遊人數呈現雪崩式下跌，經過多年改善才稍恢復生息；無獨有偶，位於南台灣小琉球，近日也出現不少觀光亂象，水上業者遊具堆滿沙灘影響海龜棲息、遊客漁船爭道意外頻傳，不少人已開始擔心，現在的小琉球正瀕臨失控。

新冠肺炎疫情趨緩，不少民眾湧入風景區，小琉球更是不少人的首選；根據統計，今年1月到4月小琉球已吸引近35萬名遊客到訪，人數已達去年四成，端午連假期間，更是擠進快4萬名人潮，爆量的遊客塞爆小島，讓亂象層出不窮。

黃澄澄的陽光灑在中澳沙灘上，另一側則是小琉球著名景點花瓶岩，暑假期間來到此處，無時無刻都有大批人潮在這戲水、浮潛，但在不遠處的礁石區，擺滿了獨木舟、SUP等浮具，每年7、8月，恰巧是海龜產卵高峰期，這些沙灘被業者貪圖一時之便，最後就是導致自然生態受到影響。

遊具堆滿沙灘，海龜棲息大受影響

「現在琉球已經亂成一團」，琉球區漁會總幹事蔡寶興坦言，目前有幾家業者可能政府也沒掌握，同行競爭激烈，琉球地域狹小，可以下水沙灘就那幾個，大家當然先搶先贏，若今天把浮具收走，隔天只是讓競爭對手搶得先機，如此一來，有誰會願意配合？

一位不具名業者坦言，自己4年前來到小琉球時，當時SUP業者不超過5家，如今飛漲已超過20家，出團的價格也一路從1800元跌至1200元，甚至有人削價競爭砍到見骨的900元；由於業者多半和旅店合作推出套裝行程，扣除仲介費、教練費，賺到手中杯水車薪，大家只能不擇手段削減成本。

「只要有一家新店開張，大家的價格就是掉100元，」最後就是看到業者乾脆不買貨車載送浮具，直接將設備丟在現場，甚至不聘請合格的救生員，這就是問題所在。

「溝通的時候大家都聽得懂，但做就做不到」，現階段，小琉球風景區由觀光局轄下大鵬灣管理站列管，管理站主任蘇瑞芳無奈地說，業者就是貪圖一時方便，由於這些沙灘土地所有權為國產署，他們已和國產署達成共識，一旦有霸占行為，就派員清至垃圾場，待業者自行取回。

琉球同行競爭激烈，業者貪圖方便、為搶位而將遊具堆滿沙灘，導致自然生態受影響。（圖/遠見提供）

至於為何不採更嚴厲的手段？蘇瑞芳苦笑，強調鵬站為水域遊憩主管機關，管轄範圍為高潮線往外600公尺，因此無法源可針對業者開罰，由於土地屬國產署，只能回歸依侵占國有地處理，原先的行政程序是1個月內請業者改善，如今採取直接沒收的做法，已是積極的做法。

權責不明確的情形下，現階段只能不斷在「你丟我撿」的惡性循環中輪迴，不具名業者坦言，如果放置沙灘會被載走，可預見未來可能丟在附近空地，既然沒有強硬的手段，大家就是走一步算一步，問題永遠無法得到改善。

屏東縣農業處海漁所所長陳仕元直言，或許在沙灘劃設棲息地會是最好的辦法，如此一來就能依照《野生動物保護法》裁罰，但現階段仍無明確進展；況且劃設棲息地也可能畫到海域，屆時勢必影響漁民，還有很多討論空間。

遊客漁船爭道，沙灘被迫封閉

在小琉球觀光尚未崛起前，當地是著名的漁鄉，居民多數以漁業為生，但在觀光產業蓬勃發展後，兩者卻出現嚴重衝突。

屏東縣農業處海漁所所長陳仕元指出，位於琉球東岸的漁福漁港，外圍有個龍蝦洞沙灘，以及衫福漁港港內沙灘，是衝突最嚴重的兩個地方，過去看到漁船從潛水客頭上開過，甚至對撞送醫，都是在這兩處發生的意外。

除了爭道問題，蘇瑞芳坦言彼此還有不少衝突，過去漁福漁港旁原先是一個防波堤，由於上方可以直接走到港外，不少潛水業者會帶團從該處出海，久而久之就形成一條道路。

由於潛水客愈來愈多，加上高壓氣瓶作業時會發出尖銳聲音，大大影響居民作息，此外遊客每天通行造成防波堤滿是細沙，在無人清理情況下屢屢發生摩托車摔車意外，讓漁民怨聲載道，政府單位幾次出面協調，雙方還發生口角。

依照權責，漁港現階段為屏東縣政府管轄範疇，陳仕元表示，為了平息彼此衝突，縣府已在本月將龍蝦洞沙灘封閉，優先留給漁業使用；這樣的結果，就是讓可以遊玩的地方再縮減一處。

陳仕元指出，現階段衝突最大的地方獲得解決，另一個衫福漁港現階段就是拉浮球進行管制，並加強人員現場取締，只要有遊客進入航道，直接依《漁港法》裁罰，目前就先照這樣方式執行下去，若問題依舊無法改善，下一步很可能再封掉衫福漁港。

「公部門愈封愈多，影響當然很大，」屏東縣琉球鄉觀光發展協會理事長許博翰無奈地說，龍蝦洞潮間帶現在已無法下水，就是擠到另外的地方，其實業者多數都很守規矩，但總是有一粒老鼠屎壞了一鍋粥，只能希望大家自愛。

遊客爆量，交通意外頻傳

琉球目前面積僅6.8平方公里，環島一圈僅30分鐘，居民與遊客都以摩托車做為主要交通工具，不過當地地勢起伏較大，加上島上沒有任何紅綠燈，若不熟悉路況又車速過快，就容易出現意外事故。

「我每天都能聽到救護車嗡咿、嗡咿的聲音，如果沒有還覺得很奇怪，」蔡寶興指出，過去寧靜的日子早已不復見，每天就是聽到救護車的聲音，假日期間更是不敢出門，因為路上都是滿滿遊客。

根據警方統計，今年截至6月為止，琉球鄉發生事故已累積75件，6月初更是發生死亡車禍，造成兩死意外，迫使警方加派人手，從屏東登島大執法，能有多大效果仍值得觀察。

琉球目前面積僅6.8平方公里，環島一圈僅30分鐘，居民與遊客都以摩托車做為主要交通工具。（圖/遠見提供）

已達管理階段，廢水、汙染都是問題

人數爆量的問題，還衍生到其他方面，陳仕元表示，琉球現階段廢水問題也很頭痛，目前有簡易處理廠，但因數量太多只能處理約80%；此外整個島過度開發，已造成水土保持功能沒有過去那麼好，每當大雨來，海岸泛黃的區域愈來愈大，自然對潮間帶生物造成影響。

「只靠保育是很難救回來了，」他感慨地說，現在只能盡量做調查跟復育，但小琉球熱度一直在這裡，沒有更好的管理，就很難回到過去，能夠維持就不錯了。

事實上，觀光局、海巡署等單位，曾在民國108年針對小琉球進行承載量進行調查，若島上每日湧入人數在萬人以內，會處於舒適狀態，若達到1萬到1.5萬之間，就必須進行管理，若超過1.5萬人則需加強管制。

從現實數字來看，暑假與連假期間，確實已達到需要管理狀態，相關單位必須加緊腳步，避免台灣出現下一起觀光災難。

本文作者：陳思豪

(本文摘自《遠見雜誌8月號446期》)