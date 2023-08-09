科技巨頭微軟前HR人力資源部門副總裁威廉斯（Chris Williams）分享在職場上千萬不要做的4件事，包括不要提供或期望公司忠誠、不要向老闆要求加薪、不要威脅老闆及提問前不能毫無準備。

Business insider報導，威廉斯離開微軟後轉型自由接案者，時常透過Podcast、TikTok或YouTube頻道分享在職場的眉眉角角，「我曾經是微軟的人力資源副總裁，看到很多員工犯了一些基本的錯誤，身為一名員工，我永遠不會做以下四件事。」

第一件事是不要對公司太忠誠，也不要期待公司能對你忠誠，威廉斯表示，「如果這樣做肯定會失望的，不要希望公司能看到你的年資、年紀或耐力就給予獎勵，需要證明自己有足夠的價值。」

威廉斯補充說道，「如果你能找到更好的職位，即使是在其他公司，就盡量接受它，不要讓單戀的感覺阻礙你。」需要記住的是，公司將你視為商業計算的一部分，是一種價值交換。

第二件事是不要向老闆要求加薪，Chris Williams說：員工應該進行的對話是明確的價值交換，你能夠為公司提供什麼樣的價值，而公司應該給予回報，「詳細說明您創造的產品、產生的收入、實現的節流等等，並以明確金額表達投資你會獲得的回報，討論公司該如何將這些價值，公平地交還給你。」

第三件事是不要向公司發出「空洞」的威脅，Chris Williams表示，永遠不要發出你不打算執行任務的威脅，「不要威脅說如果沒有你喜歡的工作就離開；不要隨便採取法律行動，如果你還沒確定是否承擔得起；不要用任何方式威脅你的老闆或公司，除非這是你在公司做的最後一件事，一旦威脅出現，他們甚至會很高興你離開。」

第四件事則是在尋求協助前請做好準備，Chris Williams提到，花時間仔細了解情況、記錄過程並概述選擇，這樣當你尋求幫助時，能夠提出明確而具體的要求，而不是一些模糊的請求。

Chris Williams表示，提前做好準備，不僅可以幫助你在尋求協助時更清楚知道脈絡，還可以幫助你做出決定或解決方案，提出要求時會更加有自信、更清楚你所知道的、你需要的以及你所想要的。