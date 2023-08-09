受到記憶體晶片需求疲軟衝擊，南韓大廠三星第2季營業利潤暴跌逾95%，值得關注的是，三星在智慧型手機業務利潤也大不如前，根據韓媒《BusinessKorea》報導，雖然三星銷量穩居全球智慧型手機市場一哥，但在獲利能力方面卻慘輸蘋果。

報導指出，市場研究公司Omdia數據顯示，三星今年第二季智慧機銷量5330萬台、年減14.3%，市占率來到20%，三星已連續兩季拿下銷量冠軍；至於蘋果第二季銷量則為4320萬台，年減11.7%，以16%的市占率排名第二。

雖然三星銷量居冠，但在獲利方面卻遠不如蘋果，Counterpoint Research估計，iPhone第二季創造的營益達110.5億美元，是三星15.6億美元的7倍之多。

報導分析，三星獲利慘輸蘋果，主因在於蘋果維持高價策略、獲利空間比較大，反觀三星主打中低價機海戰術，其以Galaxy A、M系列手機橫掃市場，拉低了平均售價，獲利空間也受限。

Consumer Intelligence Research Partners數據顯示，iPhone平均售價已從2019年的802美元飆升至1000美元左右。而且蘋果可能調漲iPhone 15系列新機售價，iPhone 15 Pro 128GB版本預計漲約100美元。

另根據日經亞洲報導，三星今年第二季部門業績顯示，半導體營業虧損4.36兆韓元，智慧型手機獲利3.04兆韓元，顯示器獲利8400億韓元，家電和電視部門僅賺7400億韓元。日經分析，三星半導體業務的鉅額虧損，本來由其他部門獲利彌補，但如今連承擔彌補虧損功能的智慧型手機業務利潤也下滑，是一大警訊。