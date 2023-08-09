「韓國人為何不買特斯拉，都是因為中國生產？」這話題衝上大陸網路熱搜。特斯拉2017年賣進韓國市場，2022年銷量曾創下進口電動車首位、占比86%，但之後買氣逐年下滑，2023年只剩下21%市占率；業內分析，特斯拉重摔的主因是韓國政府對本土車企大力補貼，而消費者也考量價格、充電等問題，因此與特斯拉是否為大陸製造沒有關係。

虎嗅網報導，今（2023）年上半年韓國汽車銷量排行，現代賣出32.8萬輛居首位，其次是起亞的29.3萬輛，Genesis（現代汽車旗下豪華車品牌）的6.9萬輛排第三，BMW3.8萬輛與賓士3.5萬輛分占五、六名，Audi奧迪、VOLVO包辦第九和第十，特斯拉連前十都擠不進去。

儘管特斯拉在韓國曾掀起搶購潮，讓本土品牌起亞和現代如坐針氈，但到了2021年，韓系兩兄弟展開反擊，起亞推出首款純電車型EV6，而現代則發表首款純電SUV車型IONIQ 5。此後，特斯拉生存空間被擠壓，市場版圖節節敗退。

據CarIsYou數據顯示，2022年特斯拉在韓國的新車註冊量為14,571輛，年減18.3%，到了2023年更慘，特斯拉銷量腰斬，首季新車註冊量僅賣出1,303輛，較同期衰退5成。

報導指出，韓系電動車在韓國本土打贏特斯拉，並不是單純靠產品力和品牌力，而是韓國政府大力補貼在背後推一把。據了解，韓國本土電動汽車的補貼至少要比進口電動汽車多250萬韓元（約台幣6萬元），也讓韓國消費者更願意購買本土生產的電動汽車。

除了競爭車企受補貼之外，特斯拉在韓國買氣下滑，充電基礎設施不足也是原因之一，因此與網路謠傳，特斯拉在中國製造沒有關係。