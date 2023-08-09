風災重創南投、高雄等縣市，行政院長陳建仁7日誇讚高雄市長陳其邁防災超前部署，並表示「有些縣就不是這樣，沒有辦法超前部署」，此暗酸南投的言論惹議。對此，資深媒體人陳揮文8日就表示，「前瞻建設的資源分藍綠就算了，怎麼會連救災也分藍綠？韓國瑜講得不夠透徹，是『整個民進黨都很下流』，怎麼會這樣子執政呢？」引發討論。

陳揮文8日在政論節目《新聞大白話》中表示，「這個災情我想南投的災情遠遠大於高雄，我不曉得為什麼行政院長去高雄？然後派副院長去南投，你們連災情都看不懂嗎？當然是應該行政院長去南投，以高雄的狀況我覺得連副院長也不用去，我看不懂陳建仁到底在做什麼？」

陳揮文更猛轟，「前瞻建設的資源分藍綠就算了，怎麼會連救災也分藍綠？」陳揮文更接著引用韓國瑜「新潮流真下流」的話直言，「韓國瑜講得不夠透徹，是『整個民進黨都很下流』，怎麼會這樣子執政呢？許淑華是縣長，怎麼可能都沒作為，這時候去跟人家批評，我覺得真的很糟糕」。