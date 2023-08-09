南投縣仁愛鄉受卡努颱風外圍環流帶來暴雨侵襲，出現嚴重災情。總統蔡英文7日趕赴當地勘災。然而原住民立委孔文吉卻踢爆，因中央高官要來，附近鄉鎮進行交通管制，導致行經車輛等了近2小時，造成交通堵塞，甚至連高麗菜車都無法運出。對此，前立委沈富雄8日就表示，難道蔡英文總統去了，對南投有幫忙嗎？沒有，來了不來都是這樣，「妳來是多餘的」，引發討論。

沈富雄8日在政論節目《少康戰情室》中表示，「我覺得陳建仁是一個虔誠的天主教徒，曾經作為副總統，應該所有災區都是你的子民，所以你去高雄看覺得還可以的時候，你應該講『那南投是不是會比這裡更嚴重？我雖然在高雄，但我心裡在掛念南投』，為什麼要有種差別心呢？」

至於蔡英文趕赴南投勘災，沈富雄則認為，「這種勘災政治學，每個國家、每個地方都不一樣，因為地有大小、差別，難道蔡英文總統去了，對南投有幫忙嗎？沒有，來了不來都是這樣，妳來是多餘的，大家真的要多看開一點，不要在上面多做文章」。