台中市豐原近來出現一面醒目大型看板，內容寫著「我愛台灣，誰當總統都可以，但是不准有戰爭，我的孫子才2歲」，引起外界熱議。而最近有一份最新的民調指出，對於台中這名里長掛看板，有94％的民眾認為「我也反對戰爭，支持和平！我覺得民進黨執政讓我感到兩岸的不安」，引發討論。

該看板相當簡單，白底黑字，但「不准」兩字特別用紅字強調，最下方則署名「豐田里長劉瑞銓的真心話」。國民黨籍的劉瑞銓7日指出，他掛此看板已3個多月，於豐原大道上很醒目，只是在表達自己認為「和平很重要」的看法。

YouTube頻道《野電視94強》8日對於「台中一名里長掛看板『不准戰爭！我的孫子才2歲』，你怎麼看？」進行了網路民調，截至7日23時，已有3萬人進行投票，有94％的民眾認為「我也反對戰爭，支持和平！我覺得民進黨執政讓我感到兩岸的不安」、有6％的民眾認為「我願意跟隨民進黨抗中保台！」。

參與投票的網友也紛紛留言表示，「希望有天正義真正來到，道德能回歸正常，當領導人能有德、有才、有能還有品」、「不管誰執政，都有責任讓國家人民免於戰爭的摧殘」、「這是兩千三百萬人民的心聲，我們想活命不想戰爭，我們的後代子孫能在這塊土地安居樂業」、「一個月前有看到這看板，不能同意再多了！萬分肯定這位里長的勇氣」、「真的很擔心，大家都有子孫後代，安居樂業、平安健康最重要」。