香港首富李嘉誠家族的公司幾天前以低於市價16％的價格推銷預售房，在市場激起熱議，甚至被稱為「七年前佛心價」。前立委郭正亮8日在《盧秀芳辣晚報》節目強調，香港不是沒有地，是被民營的那些房地產集團手中控有土地，政府配合房地產的金主，不釋出公地。香港特別行政長官李家超宣布要蓋三萬戶公營房屋單位，他是警察出身，與房地產人士無瓜葛，會說到做到，加上恒大等企業有餘屋，所以造成了降價期待。

郭正亮直言，「我覺得這個是最空前的，就是李家超5年要蓋3萬戶公營房屋！」

「香港不是沒有地，是被民營的那些房地產集團手中控有土地！」郭正亮表示，「一定做到！」因為李家超是警察出身，他跟房地產那些人沒有瓜葛。因為以前坦白說，好幾個都是企業家出身的，多多少少都會跟他的朋友有關。所以香港一直都是土地供給不足，事實上不是沒有土地，是政府配合房地產的金主，不釋出公地。大陸都認為香港的土地改革做得太不夠，所以李家超會變成一個樣板，因為林鄭月娥就是沒有做！

郭正亮提到，李家超是在反送中之後上來的特首，他可能要有一些霹靂作為。他如果真的開始蓋房，香港那個均價就會差很多，因為土地的取得就不是像以前那樣訂價了。因為香港的房子是貴到難以想像，一坪有貴到約合1000萬台幣的！台灣大概200萬就打死了。

「所以可能就會對未來的供給期待比較多，這是第一個。」郭正亮指出，還有第二個，因為大陸有好幾個房市集團，最近都出了問題，比如說恒大，現在股票在香港好像已經停止交易了，很多人就會想說，他手上是不是有一些餘屋？在這種情況之下，很多人就期待會降價。

郭正亮強調，所以新成屋的交易量就變少了，比如說如果你要買房，可能就會等一等，就會覺得大概還會降價。