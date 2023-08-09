洛杉磯的城市勞工，包括街道清潔工、救生員和交通管制員等數千人決定罷工24 小時，抗議待遇不公平。

美聯社報導，大約1.1萬名洛杉磯市政府約僱的勞工不再工作，因為他們的許多勞動權利被漠視，只能用一天的無理由假期來反應。

工會成員經過表決同意共同罷工，因為洛城沒有真誠地面對他們，而且市政府還採取了頗為強硬的手段對付工人代表。

洛杉磯市長凱倫•巴斯(Karen Bass)表示：「城市基層工作人員對於洛杉磯相當重要，他們默默的服務我們，應該得到公平的合約。自今年一月份以來，我們一直在與 工會真誠地談判。

洛杉磯城市勞工工會是SEIU LOCAL 721(意為服務業僱員國際聯盟721)，他們強調市政府必須正視勞工的意見。

無獨有偶，這是洛杉磯近幾個月以來，第2起重要罷工活動，先前，好萊塢編劇工會自五月起，就決定罷工，演員表達行動支援，也在上個月也加入了他們的行列。其他小規模罷工也有，洛杉磯旅館員工也曾罷工，學校僱員、南加州港口也出現了合約糾紛。

市長堅稱：「洛杉磯不會因罷工而停止運轉。」但她的辦公室表示，一些工作將受到影響，包括停車執法和一些交通事務；另外，全市會停止一天收垃圾，直到罷工結束。

洛杉磯國際機場的人力也會出現短缺，機場希望與非工會的其他合作夥伴一起努力，確保盡可能接近正常，不至於造成旅客困擾。

SEIU LOCAL 721公會代表瓦爾迪茲 (Gilda Valdez) 表示，去年11月，工會就與市政府展開協商，但他們只同意一些微不足道的小協議，工會的主要訴求是對先前不公平勞動行為提出索賠方案，但市政府置之不理。

她說，工會計劃在8月14日重返與市政府的談判桌，恢復談判，到時候再看市政府的態度。