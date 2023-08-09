為因應未來可能軍事威脅，憲兵202指揮部未來將在台北市增設南區憲兵營，憲兵部隊規模將逐年自現行5600人，擴編至1萬1000人。退役中將帥化民8日在《頭條開講》節目強調，憲兵在基本定義是軍中的警察，美麗島事件後因應島內可能動亂，曾把特種部隊4總隊改編制憲兵，總數多達近2萬人，後來他修法才降回5千多。如今擴編憲兵，連保警也擴充，目的就是當督戰隊，未來讓後備軍人上戰場，就拿機關槍在後方督戰。

「憲兵要從5千擴充到1萬1，保二也要擴充，這裡面含的東西讓我不寒而慄！」帥化民表示，憲兵在基本定義是軍中的警察，美國最高的憲兵只掛一個少將。一個師1萬多人，只需要一個憲兵排、憲兵連就夠了。自從美麗島事件以後，由於感覺到島內的動亂，就把我們特種部隊4個總隊、1萬多人將近快2萬人，全部改為憲兵。所以突然一下我們的憲兵膨脹到1萬多人。

帥化民提到，等到自己當立法委員，修《國防法》的時候，就感覺到一個問題，在未來作戰裡面，沒有任務的，沒有戰力的，「我通通要砍掉！」那個時候憲兵太多了，自己就跟時任國防部長高華柱努力了兩年，才把憲兵從1萬多人降到5千人。

帥化民質疑，憲兵增加幾千人，還有保警總隊的幾千人，還有陸戰隊，加起來就1、2萬人。現役的正規部隊因為少子化加上募兵制，已經缺員缺得一塌糊塗，尤其是戰鬥部隊。那這7千人一抽出來，戰鬥部隊是不是戰力更弱了？這還不談，你要用憲兵幹什麼？憲兵只是維持軍法、軍紀的維持，但是增加到1萬多人，將來會變成什麼？戰場督察隊！就是將來動員幾十萬後備軍人，本來就是砲灰，又怕他們後退，才產生這種督戰。

「這是很殘忍的事情！」帥化民強調，俄羅斯發生過，法國發生過，中國大陸過去在內戰的時候，52軍劉玉章的部隊就有督戰隊，就是你們這些膽小的如果往後跑，我在後面用機關槍押陣！我們是被美國一步一步逼得，真的要搞城鎮作戰？正式的自走砲不賣給我們、坦克車不賣給我們，只賣機槍、砲彈，這邊又在搞動員、搞後備，後面再搞1萬多人的憲兵，他在幹什麼？「我要問國防部，你要用這個憲兵幹什麼？」

帥化民直言，當初自己在國防委員會，把當年特種部隊改編為那麼多憲兵，要把他降回來，現在又給我提上去？「居心惡毒啊！」這是真的逼得台灣老百姓去打城鎮作戰，後面還有這麼多保警、憲兵在後面督戰。「我們將來的軍人可能前面要面對解放軍，後面還要面對督戰隊？惡劣！」