大S（徐熙媛）前年和汪小菲結束10年婚姻，離婚後她迅速和韓星具俊曄結婚，沒想到此舉惹火前夫和前婆婆，兩人在陸網上多次對她開炮，更多次諷刺前媳婦一家，今（8）日大S工作室轉發律師聲明，表示已經對張蘭和汪小菲提告涉嫌誹謗、侮辱，目前已立案，而張蘭也不甘示弱，曬出律師函回擊，卻被發現有一處低級錯誤。

張蘭今（8）日晚間發出律師聲明回應與大S的官司，但發函對象卻是大S委託的律師及律所，喊話「望貴所及鄧高靜律師立即停止炒作及侵權行為，通過網路社交平台向張蘭女士賠禮道歉」，張蘭方認為鄧高靜律師從今年2月16日代理大S向張蘭提起訴訟，4月20日北京互聯網法院立案，但卻在8月8日才在社交平台發布，認為該行為是炒作，指責大S方律師用「侮辱」、「誹謗」界定行為，違反律師協會相關規定，要求停止網路炒作，並書面向張蘭賠禮道歉，恢復張蘭的名譽，如果不從將運用法律維護合法權益。

不過網友發現最後一段，聲明上寫著「本律師將代表張蘭女士女士將運用法律武器維護其合法權益」，文件中多打了一個「女士」，網友注意到後留言「怎麼發律師函給人家的律所呢，為啥不敢發給大S？人家律所接受委託有什麼錯」、「這份律師函真是很容易能看出張蘭女士的律師很匆忙啊」、「這就有點搞笑了」。而大S方律師鄧高靜回應：「當事人決定何時公布維權進展是當事人的權利」、「手上證據充分，並已提交法院，歡迎來告」。

大S委託律師鄧高靜回應「歡迎來告」。（圖／微博）

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