知名YouTuber Joeman(九妹)在頻道上擁有逾255萬名粉絲追蹤，人氣不俗。日前他在社群上驚喜曬出與「AV女神」河北彩花合影的照片後，引發大批粉絲的羨慕及哀號，而今(8)日稍早，他在個人頻道更新一則整人企畫的影片，沒想到片中河北彩花本尊竟然真的現身，讓網友忍不住驚呼：「太香了。」

Joeman日前在社群上貼出幾張與河北彩花的合照，而畫面中Joeman笑容燦爛的與河北彩花合影的模樣，讓不少網友看了直呼羨慕，截至目前，已吸引逾6.7萬名網友按讚分享。而稍早，Joeman在YT頻道上更新一則題為「超害羞整人！看片到一半女優直接出現會怎樣？ft.河北彩花、中指通、TED」的影片，其中，河北彩花鏡親自出現與Joeman互動，讓網友看得嗨翻。

從相關畫面中可見，此則影片為執行整人企劃，讓Joeman頭戴VR眼鏡，觀賞AV女優的作品，且過程中還會有一名按摩師搭配劇情進行精油按摩。此次的「沉浸式」體驗本就讓Joeman感到十分害羞，誰料按摩進行到一半時，河北彩花的本尊竟直接出現幫Joeman摘下眼罩，還以甜美的嗓音表示：「舒服嗎？」讓他嚇到從床上跌落，事後更害羞表示：「本人很美！滿常看妳的影片。」

超害羞整人！看片到一半女優直接出現會怎樣？ft.河北彩花、中指通、TED。（影片來自Joeman YouTube，如被移除請見諒。）

相關影片PO出後，在短短時間內便吸引近20萬名網友觀看，而此番令人臉紅心跳的體驗過程，也認不少人留言表示：「我笑到一個不行，只能說製作人（Joeman合作團隊成員）你太有才了，Joeman回家應該想單身其實也不錯，我決定影片多看幾次」、「這才不是惡整，這是驚喜」、「Joeman 真的是拍的越來越有誠意了。」