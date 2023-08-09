詐騙集團近年將「豬仔」騙至柬埔寨事件，在去年因網紅Bump拍片引發全國關注，也讓警方在機場攔截許多受騙者。但近日有名男網友發文表示，廠商邀約自己前往柬埔寨，相當興奮，還問去柬埔寨之前要準備什麼，遭神回「腎有帶就可以了」，讓全場笑翻。

一名男網友在Dcard發文「柬埔寨我來了」，他表示自己平日分享的旅遊和美食紀錄被柬埔寨廠商注意到，便邀請他前往當地工作宣傳。原PO說，廠商對他承諾，機票、日常開銷，還會讓他住在五星級的金邊瑰麗酒店，並分配一名隨身助理，讓他大喊「我好興奮」，更嗆被騙的人都是自己的問題。

原PO說，預估9月或10月前往當地，詢問大家去柬埔寨該準備、注意什麼，大約需要帶多少錢？

文章貼出後網友紛紛急勸：「這是詐騙吧，快點反悔還來的及」、「指定你飛柬埔寨，還送機+酒，你應該清楚自己價值在哪」、「不要去了之後哭著要政府救你，白白浪費資源」、「怎麼看都是詐騙園區在徵才」、「你連辦抽獎都只有10幾個人參與，國外廠商找你幹嘛啦」、「被騙都是自己的問題？很多人上當之前，跟你的態度一模一樣啊」，還有人留言「腎有帶就可以了」，讓千人笑翻點讚。但原PO仍不相信，認為自己頗具知名度，所以有廠商願意找他。