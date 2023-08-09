中國貿易數據疲弱，7月進出口降幅再擴大，按美元計年減13.6%，其中，出口下降14.5%，進口下降12.4%，降幅皆大於預期，也衝擊投資人信心。
米蘭股市收盤重挫2.21%。
倫敦FTSE 100指數下滑27.07點或0.36%，收7527.42點。
法蘭克福DAX指數大跌175.83點或1.10%，收15774.93點。
巴黎CAC 40指數下挫50.29或0.69%，收7269.47點。
義大利總理梅洛尼內閣批准將對銀行今年的「額外利潤」徵稅，衝擊歐洲股市，加上國際金融評級機構穆迪（Moody's）調降數家美國中小銀行信評，並稱可能下調部分美國大型放款機構的評等，銀行承受壓力，歐股今天收低。
中國貿易數據疲弱，7月進出口降幅再擴大，按美元計年減13.6%，其中，出口下降14.5%，進口下降12.4%，降幅皆大於預期，也衝擊投資人信心。
米蘭股市收盤重挫2.21%。
倫敦FTSE 100指數下滑27.07點或0.36%，收7527.42點。
法蘭克福DAX指數大跌175.83點或1.10%，收15774.93點。
巴黎CAC 40指數下挫50.29或0.69%，收7269.47點。
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