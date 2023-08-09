義大利總理梅洛尼內閣批准將對銀行今年的「額外利潤」徵稅，衝擊歐洲股市，加上國際金融評級機構穆迪（Moody's）調降數家美國中小銀行信評，並稱可能下調部分美國大型放款機構的評等，銀行承受壓力，歐股今天收低。