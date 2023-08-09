謝金晶曬出過往與爸爸一起過父親節合照。（開始鑼提供）

謝金晶跨時空與老爸豬哥亮合體拍攝新廣告將登場，謝金晶日前受邀擔任麻將賓果賽事大使，還與大哥謝順福攜手拍攝廣告，一手包辦幕前幕後的謝金晶開心分享廣告腳本與創意發想。

她說：「我跟哥哥一起參與，這也是我的創意處女作，期待大家會喜歡，趕在父親節完成廣告拍攝，謝金晶表示感謝父親託夢啟示，保佑我們工作順利，希望獻給老爸父親節的最佳禮物。」

豬哥亮長子謝順福則說為了拍攝新廣告，父親近日經常來夢中，提示所喜歡的造型，為此還將先前已準備好的造型服，完全捨棄，商請老爸身前御用的造型師連夜訂製，拍攝廣告當天熱騰騰的直接送到現場，「讓我們得以即時的順利開拍，而為了力求聲音還原逼真。」

提到父親節，謝金晶感觸表示，有一年父親節當天剛好爸爸在錄製節目，「我到電視台趁老爸錄影空檔，邀請老爸在電視台樓下的餐廳一起享用義大利麵，父親看到我手寫的父親節卡片，認真的看著開心笑不停，那晚我們父女聊了很多，屬於我們倆的時光，老爸好心情的將麵全吃光，這個美好回憶我會永遠的珍藏心中。」