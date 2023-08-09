夏靖庭（左）劇中面對孫子化身慈祥和藹的阿公。（紅衣小女孩股份有限公司提供）

藍正龍（右）劇中跟兒子阮柏皓互動。（紅衣小女孩股份有限公司提供）

黃冠智（右）跟何思靜劇中飾演夫妻，兩人以「料理」結下姻緣。（紅衣小女孩股份有限公司提供）

黃冠智（右）飾演青年版孤龍師，跟阮柏皓（中）、林奕嵐有逗趣演出。（紅衣小女孩股份有限公司提供）

影集《百味小廚神 中元大餐》由金鐘視帝夏靖庭飾演通靈總鋪師「孤龍師」，劇中對兒子藍正龍是嚴肅父親，與孫子阮柏皓相處就成了慈祥阿公，祖孫三代的日常探究家庭親子議題，上週末於台中舉辦特映會，現場觀眾笑淚交織、好評不斷。夏靖庭對這次角色頗有共鳴：「我和自己父親的關係不好，沒當父親前，真的無法理解。」昨天是父親節，年過半百才升格新手爸爸的他，講起父親節願望懇切說：「希望自己能夠健康無病有體力的陪兒子們成長。」

《百味小廚神 中元大餐》8月20日起每周日晚上8點在MyVideo、中華電信MOD、Hami Video影劇館＋及八大戲劇台首播，接著晚上10點於CATCHPLAY＋跟播。卡司集結金鐘視帝夏靖庭、藍正龍、潛力童星阮柏皓，以及江宜蓉、黃冠智、何思靜、林奕嵐、林澤凱、徐麗雯等實力派演員，昨天是父親節，主演們也暢聊自己跟父親的難忘回憶。

夏靖庭表示他的父親是傳統式的教養，雖然嚴格，背後卻隱藏著愛，但上一代不知如何表達，常用責罵與威嚴帶過。說起兩個兒子，他甜笑說：「我這一代對我兒子，我們的愛是口中也說，行動也表達，卻也承襲我父親的嚴格吧。」

飾演青年版「孤龍師」的黃冠智更把爸爸當超人，他直呼：「什麼都難不倒我爸，小時候頭髮都給他剪，煮菜好吃又會修家具，家裡大小事幾乎由他一手包辦，是我的模範榜樣。」今年因為冠智爸爸到泰國佛堂當志工，他以電話祝賀，但以往父親節都會全家一起享用爸爸掌廚的美食，「對我們家來說，我爸的料理是全世界最美味的！」

何思靜則分享小時候家裡沒裝冷氣，有次半夜大停電，「那晚熱到睡不著，爸爸說帶我去一個地方，就牽著我到車上吹冷氣、放音樂，後來我就在車上睡著了，小時候不以為意，長大回想覺得爸爸好暖、好愛我爸爸。」她透露每年都跟弟弟偷買蛋糕跟禮物給爸爸驚喜，今年計畫去餐廳外帶父親節大餐回家，還想送爸爸一台空拍機，笑說：「他看到禮物總會故作鎮定裝沒事，我們都知道他一定很開心。」林奕嵐也說起每次跟爸爸聊天都獲得智慧與能量，父親節剛好有工作，如提早收工或再找時間帶爸爸去吃好料。

《百味小廚神 中元大餐》大多於台中清水、客庄、外埔、追分等地拍攝取景，上週末也特別到中山73影視藝文空間舉辦台中特映會，製作人陳信吉、導演李權洋、小男主角阮柏皓皆出席。特映會現場觀眾好評不斷，深受夏靖庭、阮柏皓的祖孫情感動，更有女性觀眾提到自己媽媽就是總鋪師，看見劇中打造許多總鋪師家庭所熟悉的畫面和景色，直呼場景還原度超高，眼淚忍不住在眼眶裡打轉，尤其認同劇中一句「料理是共通的語言」，非常觸動內心。