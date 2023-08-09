1名家住美國田納西州的女子琴達布雷特（KyndalBret），某天聽到家中傳出不尋常的動靜，當她經過正在整修的浴室時，竟在地板上發現1顆「狗頭」！原來是有小狗透過房子下方的空間，一路爬行到浴室，從裝修產生的洞口鑽出來，卻因項圈而卡住。事後琴達將小狗救了出來，並給予食物和照顧，最後這隻頑皮的小狗也順利被主人帶回了家。

美國田納西州1名女子琴達布雷特（KyndalBret），家中浴室近日正在整修，日前她發現家裡有一陣不尋常的聲音，最後終於找到罪魁禍首，竟是1隻卡在浴室地板的小狗，而小狗的脖子以下都被卡住，只有頭露了出來，琴達將小狗的模樣上傳到TikTok，許多網友看到小狗無辜的模樣，紛紛敲碗後續情況。

而琴達也發佈後續影片，她表示這隻狗應該是為了躲避猛烈的暴風雨，而躲在她家屋子下，並透過房屋下方的空間一路爬行到浴室的位置，牠試圖從裝修產生的洞口鑽出來，卻被項圈卡住。琴達事後為牠鬆開了項圈，她的丈夫把洞口擴大後將狗救了出來，並為牠提供食物和水，還在車庫為牠建造了1個臨時的窩。

由於琴達本身已經有養1隻狗，許多網友紛紛留言，問琴達是否會收留這隻小狗，也有人開玩笑表示，這隻狗是地球送給琴達的禮物。不過琴達表示，從項圈可以得知，這隻小狗有自己的主人，正在等著牠回家。

琴達也在後來的影片中證實，這隻小狗已經被牠的主人接回了家，原來這隻狗名叫Lulu，最喜歡的食物是奶酪。至於琴達是如何確認來她家接狗的人，就是Lulu原本的主人，她表示「那個人停好車，並打開車門後，Lulu馬上跳上了車」，她也表示隨時歡迎Lulu回她家玩，只是不要再從浴室的洞出現了！

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