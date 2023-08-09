根據警方表示，這個55加侖的圓桶，原本似乎是用來裝化工原料的，桶上不僅殘留白色標籤，還有金屬的封桶環。一名維修工人在7月30日下午發現水中有圓桶，並將其拖回岸邊，因為圓桶過於沉重，並且來路不明，就被放置在一旁，漲潮後，圓桶又飄回水中。7月31日上午，一名救生員發現了漂在水上的圓桶，便將圓桶拖回岸邊，打開後發現裡面是男性遺體，嚇得立馬報警。

洛杉磯警察局場勘現場後，暫時以凶殺案立案。警方初步認為該遺體被放置在圓桶內很久，但目前沒有公布確切時間，同時也還不清楚墨菲死亡的原因。當地法醫在2日確認，死者為來自西爾馬（Sylmar）的墨菲（Javonnta Murphy），警方透露，他被發現時尚未腐爛，研判死亡時間應不久，目前仍在調查他的死因，並調閱監視器追查兇手。

根據墨菲的社群媒體，他是當地的創作型和饒舌歌手，經常發布在車裡即興演唱影片，還組了樂團Tank & Booq，發布了3首歌曲，他渴望在生命結束前成為一名成功的音樂家，據死者朋友說，他還是一個小兒子的父親。

悲劇傳出後粉絲紛紛難過地在他的貼文底下留言悼念，「我的思念和祈禱與你和你的家人同在，我祈禱他的案件能得到伸張正義」、「安息吧，年輕人」。

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