近日中國有名蔣姓男子，在捉捕黃鱔時，意外在池塘中找到1枚砲彈，因害怕砲彈在水裡會不小心引爆，他嚇得急忙將砲彈拿上岸，並立刻報警處理，警方到場了解後，將案件上報給相關單位，對此蔣男表示，「抓魚摸蝦還能摸出砲彈，夠我吹牛一輩子了！」

8月7日，中國山東煙台市有名蔣姓男子，在廢棄水塘中抓捕黃鱔時，發現1枚砲彈。蔣姓男子表示，當他在水裡擺好魚籠之後，因為地勢有點不平，想找大石頭將魚籠壓住固定，當時他感覺腳下似乎有什麼東西，拿起來一看，竟是1枚砲彈，他擔心砲彈在水裡會因碰撞不慎爆炸，因此急忙將砲彈拿到岸上放好。

蔣男上岸後立刻報警，大約10多分鐘後，警方就來到到場，了解情況後，也將案件呈報給相關單位。

對此蔣姓男子表示，今年43歲了，第1次看到真正的砲彈，而且還是自己發現的。在此之前，沒聽過附近有人發現過砲彈，抓魚還能摸出砲彈，夠他炫耀一輩子了！

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