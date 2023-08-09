山西太原市日前有女網友爆料，稱自己在柳巷買水果撈時，被商家一口氣秤了人民幣47元（約新台幣207元），但因為嫌貴拒買，沒想到被老闆攔住，還被不斷指著辱罵是窮貨，更說出是「爸爸的小三」。後來，警方到場協助調解，商家仍不願道歉，讓她感到備受侮辱。

根據陸媒《大象新聞》報導，15歲的當事人常同學提到，那間商家水果撈開價半斤人民幣9.5元（約新台幣42元），自己嫌太貴就跟老闆說要少一點，結果老闆卻直接拿去後台，也沒先秤重，再回來就說要47元。聽到價格後，常同學直接就把水果撈放下，並表示自己不要了，不料卻被店家攔著不讓離開。

後來，常同學打電話給父親求救，爸爸也趕緊來會合，雙方就開始了爭吵。在常同學上傳的現場影片中，可以看到黑衣女子不斷罵著髒話，挑釁說「來打啊，沒錢就把你家畜生放出來」，更指著常同學喊「這是不是你的小三」，嚇得朋友馬上報警。

報導指出，警方到場後協助雙方調解，也將大事化小、小事化無，但商家始終沒有給予道歉，也讓常同學相當生氣，感嘆道「實在無法理解黑衣女士是怎麼說出我是我爸小三這種話的，難道家裡沒有孩子嗎？如果孩子在社會上被這樣侮辱，她會怎麼樣呢？」

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