中國一名23歲男子小歐（化名）狀告法院，聲稱自己與58歲的陳姓主播簽訂「包養協議」，但陳男違反約將錢捲走，金額約人民幣60734.21（約台幣25萬）元，因此向法院控告，希望能追回這筆款項。

山東省壽光市人民法院民事判決書。（圖／翻攝自微博）

小歐在2021年透過交友軟體結識了陳男，並在同年11月雙方達成共識，簽下包養協議，約定由小歐每個月支付陳男人民幣13000（約台幣5萬5千）元，並且雙方於隔年2月同居。截至2022年4月，小歐已轉給陳男人民幣152385.98（約台幣64萬5千）元。

但陳男表示，當初雙方根本沒有達成「包養協議」，陳男認為自己只是小歐的司機，另外也會協助小歐調整作息、幫忙做家務，且雙方結識於線上直播平台，不存在交友軟體一說。另外在同居後，小歐也許諾會給陳男生活費，也因此所有支出都由陳男負擔，他也將每一筆支出都記得很仔細。2022年4月陳男離開福建，小歐卻向其追討款項，聲稱他不只拿了協定的薪水，陳男經計算後認為自己只多拿一萬元，將錢還給小歐父母。

據山東省壽光市人民法院給的民事判決書判定，此案爭議的點在於雙方對「包養協議」的認知不同，其中只有陳男對自己提出的主張提供證據，小歐沒有任何證據能證實雙方之間存在「包養」的行為。法院認為，該「包養協議」為服務協議，且其「無違反法律規定及違背公序良俗的內容」，該服務協議合法有效，雙方均應按約定履行。

經計算後，法院認為原先小歐追討的人民幣60734.21（約台幣25萬）元中，有39000元是陳男依據協議應得的，另外因陳男已歸還小歐父母10000元，故陳男須歸還的款項剩餘人民幣11734.21（約台幣4萬9千）元，且利息部分自起訴之日起，按一年期貸款市場報價利率計算。

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