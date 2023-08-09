位於桃園市龍潭區的小人國主題樂園，今（8日）遊樂設施「轟浪」不明原因發生故障，導致船艇卡在6層樓高的軌道，約有5分鐘無法動彈，嚇得乘坐的15名遊客驚魂未定，只能透過工作人員引導沿著維修軌道走到地面，全程被一旁水樂園的遊客目睹，不禁捏了一把冷汗。

小人國透露，遊樂設施「轟浪」下午2時多出現機械故障，船艇爬坡期間行駛到才3分之2，就在約有6層樓高的軌道卡住，導致包括成人與身高超過110公分在內的15名遊客均被嚇到。當時工作人員見狀立刻暫停設施運作，過了約5分鐘後便從旁指引受困乘客，沿著設施維修通道平安走到地面、無人受傷，亦未接獲相關問題的反映。

小人國表示，工作人員每天開園之前，都會針對所有的遊樂設施事先檢修，每逢半年、年底還會進行檢查與保養，確認安全無虞才會營運，也有針對設施故障訂製救援的SOP程序，維修通道兩側都有扶手應對不測。此事也是小人國開園以來，首度碰到的突發狀況，目前轟浪設施暫停營運，後續再做進一步精密檢修，確認沒有安全疑慮才會重新對外開放。

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