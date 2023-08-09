美國一名白人女子，日前因帶天生不同膚色的混血女兒搭機，就被當成拐賣兒童的人口販子，並遭員警帶走盤查，讓她事後氣炸，如今也對航空公司提起法律訴訟，認為此起無端指控根本就是「種族歧視」。

綜合《新聞週刊》、《紐約郵報》報導，任職科技業的白人女子瑪麗（Mary MacCarthy）2021年10月帶混血的10歲黑人女兒莫伊拉（Moira）搭西南航空（Southwest Airlines）飛往科羅拉多州，此行是要參加家人的葬禮，結果母女倆抵達丹佛國際機場（Denver International Airport）期間，就被2名員警帶走盤查，因為地勤人員懷疑瑪麗是拐賣兒童的人口販子，徑自報案投訴了她。

針對此起突如其來的指控，母女倆相當震驚，但仍耐心回答所有問題，才被順利放行，當時莫伊拉面對員警質問，更是怕得哭了起來。瑪麗事後憤而提起「公然種族主義（blatant racism）」法律訴訟，要求航空公司賠付精神慰撫金與其他相關賠償。

訴訟文件揭露，瑪麗當時從未被機場或機上任何一名西南航空公司員工告知、詢問與交談相關話題，就被莫名報案檢舉，「此舉會引起一個理性的人最基本的懷疑。」

瑪麗指出，經此一事，如今她和莫伊拉來到公共場合，尤其是機場或搭機，都很擔心再被無端投訴，「對於自己和孩子的基本互動格外保持警惕，這是一種奇怪的感覺，而且筋疲力盡。」

瑪麗的律師大衛（David Lane）坦言，此次法律訴訟目的在於讓航空公司承擔責任，並使他們重新審查員工的培訓和相關政策，「西南航空公司利用種族外貌讓警方攔查無辜旅客，試圖透過一種刻板、簡單的既定印象解决嚴重的犯罪活動。」他也強調，「正如憲法不允許警察僅依種族印象，而對有色人種的年輕男子進行攔截和搜身，美國企業也不允許只照種族特徵，利用執法部門攔截和詢問不同種族的家庭，遺憾的是，西南航空正是做出此舉的企業。」

至於莫伊拉對此尚未回應。西南航空發言人指出，「這起懸而未決的訴訟，目前沒有任何可以補充的餘地。」其實，早在2021年11月，西南航空就以聲明表示，將要加強內部教育與管理，「我們得知這位母親在與女兒一起旅行的原因當下，感到非常沮喪。」不過，瑪麗當時要求航空公司道歉，迄今尚未收到回應。

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