根據《紐約郵報》報導，26歲的米奇（Miche Zephany Sheldon）出生3天就被長年飽受不孕症所苦、偽裝成護士的養母拉沃娜（Lavona Solomon）偷從醫院婦產科病房的嬰兒床上抱走。直到米奇17歲在學校遇到相差3歲的學妹卡西迪（Cassidy Nurse），2人極為相似外的外貌引發卡西迪父母懷疑，她就是失散多年的女兒。

之後米奇與卡西迪透過學校社工協助進行DNA檢測，證實她們確為親生姐妹，米奇的身世也才終於揭曉。米奇對此表示，身世的真相讓她頗受打擊，在於她與養父母的感情相當要好，反倒與親生父母長年缺乏感情聯繫，變得非常生疏，「我是由養父母撫養長大，我真的必須接受自己的生活從此存在2個父親，但當我結婚當天，希望他們都能陪我踏上紅毯。」

有鑑於此，升格人妻的米奇，今年3月21日如願被養父麥可（Michael）、親生父親莫恩（Morne Nurse）陪伴踏上婚禮紅毯，養母雖因綁架被捕入獄，但她表示，「我不認為撫養我長大的媽媽是罪犯和邪惡的人，每個人在這個過程都有受到傷害，我們都需要治癒。」不過，莫恩起初針對要與麥可一起出席婚禮一事相當不悅，但仍接受女兒的請託。幸運的是，2個家庭宴席過後，緊張的關係得到緩解。

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