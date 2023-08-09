日籍女星千田愛紗先前曾二度被時報周刊CTWANT直擊約會高帥藍寶男，但她始終以「好朋友」稱呼對方，近日愛紗前往電視台錄影，再度被本刊目擊藍寶男愛相隨，看來交往2年的他們感情十分穩定。

愛紗下工後， 與工作人員、藍寶男一起走出電視台。（圖／本刊攝影組）

工作人員帶路陪愛紗走到停車場，藍寶男則貼心地推著行李跟在後頭。（圖／本刊攝影組）

7月13日晚間7點40分，愛紗結束錄影工作後離開台北市內湖區的電視台，同行的除了疑似經紀人或助理的女子外，身旁還有一名打扮休閒的男子相伴，對方正是被本刊曾捕捉約會愛紗的藍寶男。男方不僅陪著愛紗工作，還兼當司機，貼心的他，還懂得體恤愛紗工作辛勞，自動攬下拿行李的重責大任。

藍寶男不只愛相隨陪愛紗上工，還負責開車接送女友。（圖／本刊攝影組）

前往酒店前，藍寶男下車替愛車加油。（圖／本刊攝影組）

藍寶男開車前往寒舍艾麗酒店，與愛紗進入一樓服飾店。（圖／本刊攝影組）

本刊在2021年曾直擊愛紗與男友兩人外出約會又一同返家。（圖／本刊攝影組）

3人一起走往附近大樓的停車場，取車前，同行女子與2人道別。男方同樣開著他的藍色寶馬載著愛紗離開。途中，車子停在加油站，藍寶男下車自助加油後。8點8分，車子開進台北寒舍艾麗酒店停車場，小倆口先是抵達3樓，原以為小倆口要來個浪漫的燭光晚餐，沒想到他們卻轉身下樓，前往一樓的服飾店，並從服飾店的另一個門離開。

為了挺愛紗（右二）的新節目，Sunday Girls成員高垣朋子（左起）、麻衣、五島千佳（綠）特地來台擔任嘉賓。（圖／本刊攝影組）

愛紗2019年斬斷與周洺甫的婚姻後，曾被本刊抓包深夜與雙胞胎名模張珈禎、張珈瑜的哥哥Ivan一起遛狗，但這短感情火速「見光死」；2021年初，愛紗再被捕捉到和藍寶男深夜看電影，男方還能自由進出她的住處，感情十分穩定，但不知道是否為了保護這段戀情，愛紗還會特意與男方兵分二路，避免2人同框，並始終以「好朋友」稱呼藍寶男。

雖然在婚姻之路跌過跤，但愛紗受訪時曾透露愛情觀，直言自己對感情順其自然，「過去經驗都是人生的學習，每件事情發生在自己的身上都會有些收穫，我還滿正面去學習每件事情，不會太多限制，有遇到事情一定會學習到什麼，就是讓自己成長。」但除了感情上的成長，愛紗在事業上也有新拓展，如今她在緯來綜合台的實境節目《菜鳥老闆來上工》中大秀廚藝，也讓觀眾看到她能歌善舞之外的另一項長才。

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