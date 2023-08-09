春風、柯震東近來忙著宣傳九把刀執導新片《請問，還有哪裡需要加強》，兩人原本就是好麻吉，一起宣傳時也頓時一改省話一哥模樣，變身活潑大男孩。不知是太放鬆，還是趕時間，台北市信義區影城太難找停車位，上月26日電影上映首日，柯震東跑電影宣傳時，就連超跑愛車違停在紅線內也不擔心，還幸運地躲過拖吊。
春風、柯震東、宋芸樺近來勤跑《請問，還有哪裡需要加強》宣傳，春風、柯震東、小應、蔡昌憲還在首映記者會上PK剪髮技術，並由宋芸樺等人擔任評審，4人充當美容師，亂剪一通畫面相當爆笑。
26日電影上映首日，眾人為了衝票房又是一整天的宣傳行程，晚間9點多電影QA宣傳結束後，柯震東和春風離開影城，兩人身邊都跟著不少粉絲，眾人拿著手機邊走邊拍，擔任男主角的春風人氣飆升，見身旁粉絲搶拍露出得意燦笑，看來相當滿意自己的演出。
隨後柯震東走到影城旁邊巷子內，開走違停在紅線區的愛車，而春風則搭乘工作人員的車，與宋芸樺同車離開，一行人抵達大安區的麻辣鍋店繼續續攤。約一小時後，宋芸樺先行離開，搭車回家休息，劇組眾人則繼續狂歡。而這也不是柯震東第一次被抓包違停，過去他就曾被目睹開千萬跑車一夜違停2次加一次沒打方向燈，即使趕時間，也要記得遵守交通規則啊！
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