旅美棒球好手張育成本季扮演波士頓紅襪游擊防區定心丸，但在陣中明星史托瑞傷癒歸隊後，張育成遭球團指定讓渡（DFA），可能轉戰其他隊伍、被釋出或下放小聯盟。

紅襪今天主場迎戰堪薩斯市皇家賽前調整陣容，因傷高掛免戰牌大半年的史托瑞（Trevor Story）在打擊練習過關後正式歸隊。為挪出空間，史托瑞缺陣期間稱職把守游擊大關的張育成遭紅襪指定讓渡，移出40人名單。

大聯盟交易大限已過，紅襪無法把張育成當成交易籌碼，只能看其他29隊是否從讓渡名單挑走他。如通過讓渡名單，張育成可能接受安排下放小聯盟或被紅襪釋出，結果將在未來一週內出爐。

去年休賽季，紅襪原當家游擊手柏格茨（Xander Bogaerts）轉戰聖地牙哥教士，排定接班的史托瑞又因右肘受傷而在今年初接受手術治療。紅襪為補強內野，2月中以一年大聯盟合約簽回上季效力3週的張育成。

張育成3月身披台灣戰袍參加世界棒球經典賽（WBC），以亮眼打擊成績榮獲預賽A組最有價值球員（MVP）、賽事最佳陣容一壘手，博得「國防部長」稱號。

返回大聯盟賽場後，張育成歷經開季低潮，逐漸找回打擊手感，且屢屢上演美技守備，成為精采畫面重播常客。即使因左手鉤骨骨折缺陣近2個半月，他在7月上旬歸隊後仍固定鎮守游擊，8月4日在芬威球場揮出大聯盟生涯第20轟。

不過，紅襪中線內野人手充裕，雷耶斯（Pablo Reyes）近期把握有限出場機會，打擊穩定輸出，昨天4打數3安打且擊出再見滿貫砲。紅襪在交易大限前也從密爾瓦基釀酒人換來曾單季23轟的烏力亞斯（Luis Urias），功能重疊的張育成在陣中地位進一步受威脅。

如今史托瑞完成小聯盟復健賽，紅襪決定割捨守備穩健、打擊偶有佳作的張育成。張育成4個內野守位都能勝任，是否會被其他球團挑走，或是如隊友阿洛尤（Christian Arroyo）通過讓渡名單後選擇留在紅襪體系，尚待觀察。

27歲的張育成本季出賽39場，105打數擊出17支安打，包括6發全壘打，貢獻18分打點，打擊率1成62，整體攻擊指數（OPS，上壘率加長打率）0.552。

張育成大聯盟生涯5季，曾效力克里夫蘭守護者、匹茲堡海盜、坦帕灣光芒及紅襪，安打、全壘打、打點等攻擊數據居台灣球員之冠。他本季達成更多里程碑，累積出賽235場，超越陳偉殷的219場，成為大聯盟史上出賽最多的台灣球員；本季4度盜壘成功、沒有失敗，生涯累積5盜，超越胡金龍的4盜，躍居大聯盟台灣盜壘王。（編輯：陳政一）1120809