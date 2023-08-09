樂天啦啦隊女神林襄，擁有甜美外型與火辣身材的她，在IG上有上174萬粉絲追蹤，一舉一動都是外界關注的焦點；然而，近日她被直擊與21歲樂天桃猿球員馬傑森談姐弟戀，兩人不但手牽手約會，更一同到女方家中過夜。

根據《鏡週刊》報導，林襄本月6日被直擊與馬傑森在板橋租屋處附近排隊買手搖，可見馬傑森穿著輕便休閒，林襄則頂著素顏身穿長袖帽T，之後兩人到附近居酒屋用餐完後，便回到林襄租屋處；不過值得注意的是，林襄不如以往從正門回家，而是帶著馬傑森從後門進去，似乎不想讓別人發現她帶男伴回家。

事實上，自去年11月起網路論壇上就有討論，林襄與馬傑森疑似戀愛的話題，更有網友留言指出，樂天球團的球員及啦啦隊間都知情；而林襄與馬傑森前年曾一起拍攝通訊行廣告，其中一幕是林襄與其他樂天女孩在泡澡時，不甚將手機吊到浴缸中，而馬傑森突然出現在浴缸旁，據悉，拍攝時馬傑森相當害羞，稱直到女孩們都泡到水裡後，才敢踏進浴室。

此外，眼尖網友發現，兩人似乎會悄悄在社群上放閃，林襄過去在限動曬出，她拿著特製的馬傑森版愛馬仕包，也曾在馬傑森的社群貼文下留言「加油」，一旁還加上愛心的符號，戀情似乎早有端倪；對此，根據《三立新聞網》報導，林襄經紀人表示，對於藝人隱私不予以回應，至於樂天球團則回應，工作一切正常，林襄今晚也將上場應援，歡迎球迷來球場替球隊加油。