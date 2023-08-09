行政院長陳建仁近日稱讚高雄在卡努颱風豪雨期間有超前部署防災，並指有些縣市沒超前部署，使得防災工作相當困難，遭外界質疑是在暗批南投縣長許淑華，引發藍營抨擊。對此，有評論認為，上述事件再加上先前的前瞻預算分配不公爭議，可能會促成在野執政縣市合作、形成「地方包圍中央」之勢，不排除衝擊民進黨2024大選選情。

《中評社》評論今（9）日指出，有別於民進黨政府，串聯中部縣市的中台灣區域治理平台在災後立即啟動救災協勤，台中市長盧秀燕、雲林縣長張麗善、新竹縣長楊文科派出人力物力挺進南投救災，嘉義市長黃敏惠、彰化縣長王惠美、新竹市長高虹安也表達待命協勤，連台北市長蔣萬安也對南投表達協助意願，國民黨總統參選人侯友宜執政的新北市消防隊，更在災後第一時間連夜深入災區進行救援。

評論研判，跨黨派執政縣市展現的高效率互助救災合作，與政府的態度形成了強烈對比，在不久之前，民進黨政府才因行政院前瞻預算分配不均惹議，被質疑獨厚高雄市，施政「顏色有別」，陳建仁如今又在災害防救上語出驚人，讓在野執政縣市不滿，這可能會間接影響選民的觀感。

評論也提到，目前全台22縣市中，僅5個縣市是民進黨執政，在野縣市長面對民進黨官方在資源分配，乃至於救災態度上無法秉公處理，彼此相互合作的態勢會越來越明朗，可能促成「地方包圍中央」，不排除衝擊民進黨2024大選選情。