男星廖人帥曾是搞怪團體Circus的成員，出道時該團以大膽又無厘頭的風格受到粉絲喜愛，2003年在花蓮中正橋上拍攝裸奔影片爆紅後，得到更多年輕人的追捧。近年他轉往幕後，被視為鬼才導演，而最近廖人帥也被拍到帶著女模深夜約會，全程互動親密，緊黏彼此，愛得相當火熱。

2019年廖人帥曾被拍到1周尬5女的驚人交際花邊事蹟後，作風轉為低調，鮮少被拍到花邊新聞，據《鏡週刊》報導，近日他再度被直擊帶著女模深夜約會，兩人全身黑衣頗有情侶感，女方主動對他又摟又抱，雙方的肢體動作相當親暱又頻繁。隨後，兩人前往指南宮看夜景，只見難掩滋長的愛苗，廖人帥一度將腿跨在欄杆上把女方圈住，呈現一個類似老漢推車的畫面。據悉此女姓陳，偶爾會接拍一些平面攝影通告。

事實上，廖人帥在MV界屢獲肯定，2016年執導張靚穎的MV獲得德國的紅點設計獎。事隔3年，又以張靚穎的另支MV入圍ARFF巴黎國際影展，前年他操刀天后蔡依林的〈甜秘密〉MV，獲「柏林短片影展」獎項，也是此MV奪下的第14個獎項。雖然廖人帥在國際上頻頻獲獎，卻始終不受金曲獎青睞，讓他一度難過崩潰發文：「我已經盡力了，這塊土地不要我沒關係。」