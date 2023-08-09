「TRE台北國際成人展」於8月6日落幕，吸引許多男性進場和女優近距離接觸，一名女子表示，她和男友買票進場後，因場內男性較多、擁擠，男友叮囑她要緊緊跟著，不要走散，她感到很窩心說，「因為成人展看清男友，也更了解男友的為人」。

原PO近日於論壇《Dcard》指出，男友曾在她面前看女優的照片，甚至對著手機螢幕傻笑說「我最愛的女優好正喔！」她才發現對方竟然有追蹤女優的IG，好奇問「你怎麼會光明正大追她的IG？我身邊的男性朋友都不敢追耶！」豈料對方竟說「喜歡的事物為什麼怕被發現？就像我喜歡妳一樣，難道我會躲躲藏藏嗎？」讓原PO心臟瞬間被暴擊。

雖不希望男友去買票去看成人展，但為了實現對方的夢想，原PO陪同一起入場。觀展當天，男友對她說「等下不要走散，這邊很多男生會亂撞，等等就緊跟著我」，男友沒有因為看女優而忽略她，讓她充滿安全感，期間他們不斷討論哪個女友的胸部比較大、誰比較可愛等，她甚至比男友還要激動。

返家後也不斷聊在展場內遇到的人事物，原PO坦言之前不太喜歡聊AV相關話題，參與男友的興趣後已慢慢接受，「因為成人展看清男友，也更了解男友的為人」，兩人的感情也因此升溫。