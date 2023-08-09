8月10日就是國際懶人日，台中震大金鬱金香酒店貼心推出耍廢24小時住房專案。（震大金鬱金香酒店提供）

8月10日就是國際懶人日，台中震大金鬱金香酒店貼心推出耍廢24小時住房專案。（震大金鬱金香酒店提供）

台中震大金鬱金香酒店貼心推出耍廢24小時住房專案，機器人服務員為房客送上零食。（震大金鬱金香酒店提供）

現代人工作壓力大，常常無法適度紓壓而影響身心健康，10日就是國際懶人日，台中震大金鬱金香酒店貼心推出耍廢24小時住房專案，即日起至9月27日（周日至周五），3999元起即可享入住高級經典雙人房，加1000元起入住4人家庭房，更貼心準備彭湃零食、一手啤酒以及飲品，吃喝玩樂住一次滿足，大家快點啟動懶人度假模式吧！

震大金鬱金香酒店指出，現代社會中，過勞忙碌造成身心耗損是大多數疾病的主因，今年國門開放後，雖然國外旅遊蔚為潮流，但如果沒有假期又想換個地方放鬆消除平時的壓力，其實待在飯店也能耍廢慵懶一整天。

震大金鬱金香酒店即日起至9月27日，周日至周五推出「震震放空！極致耍廢24小時」住房優惠專案，只需3999元起，即可享入住高級經典雙人房；4999元起入住4人家庭房，享受完整入住24小時。

耍廢最重要的便是一張超好躺的床，飯店特別引進百年司林百蘭名床，240X200超大尺寸怎麼躺都舒服，更貼心準備大袋零食、一手6入啤酒、軟性飲品4瓶，房間內的智能50吋大螢幕電視配置有NETFLIX、YOUTUBE等最夯App，滿足想耍廢追劇一族的需求，或是帶上一本書，全景落地窗旁的沙發最適合慵懶地閱讀，邊欣賞窗外景致。

震大金鬱金香酒店表示，不喜歡出國安排滿滿的行程，厭倦一日復一日的無聊生活，受不了加班爆肝的壓力，8月10日國際懶人日可以明目張膽偷懶放鬆的節日，讓自己好好的放鬆一天，從下午2點入住到隔日2點，入住飯店24小時耍廢，完全不用出房門。（相關優惠以業者官網為主，訂房諮詢專線：04-26577001轉訂房組）

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