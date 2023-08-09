國民黨總統參選人侯友宜7日與雙北立委參選人便當會。（資料照,黃世麒攝）

國民黨總統參選人侯友宜7日與雙北立委參選人便當會，據悉會中相談甚歡。國民黨立委賴士葆昨在政論節目中透露侯友宜1舉動，讓主持人趙少康直呼「這個是民調做不出來的」。

針對7日與國民黨雙北立委參選人便當會，侯友宜提到當天餐會氣氛融洽，鬥志高昂，討論很多議題，包括議題設定、宣傳等，大家非常有共識。侯友宜強調，他有信心最後會贏，接下來會拋出許多政見，會有議題戰還需要大家配合。

賴士葆昨（8）日在政論節目《少康戰情室》中提到，他當天全程參與便當會，看到侯友宜展現誠意，向每位參選人握手，並侃侃而談去中南部感受到的情況。賴士葆透露，侯友宜也坦言過去民調不好讓大家很辛苦，並向大家道歉，強調他會更努力。

賴士葆特別注意到，侯友宜當天也一個個點名參選人，包括點到李彥秀選區時便表示他哪裡很熟，可以幫忙之類的話，點到游淑慧參選的士林、大同區時則表示誰誰誰他可以拉過來，「我覺得那個味道有出來」。趙少康聽完後也直言，「這個是民調做不出來的」。