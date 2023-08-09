杜蘇芮颱風來襲前，宜蘭縣發生2男2女相約攀登太平山森林遊樂區內的三星池，未料其中一名62歲廖姓男子回程時於登山口前500公尺左右突然失蹤，宜蘭縣警消連續派員搜救2星期，至今仍遍尋不著，昨（8日）下午17時搜救人員宣布搜救行動結束，但家屬仍不放棄，將會尋求民間搜救隊伍繼續搜索。

據了解，廖姓男子等一行4人，上月24日上午8時自太平山平原林道12.6K處，也就是三星池登山口處入山，中午12時30分折返，下午1時30分快到登山口前500公尺處，廖男在不到2分鐘的時間內就突然失聯，其友人趕緊報案，請求協助搜尋。

宜蘭縣消防局連續14天入山搜救。（宜蘭縣消防局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣消防局昨獲報後，即派遣第一大隊、大同、羅東、廣興、冬山、南方澳分隊人車前往救援，經過2個星期，每天至少10餘人進行地毯式搜索，最後僅發現廖男的登山杖、綁在樹上毛巾、丟棄的飯糰及手機等物品，但人卻毫無蹤影。

事後家屬又另請多加7天人道救援，並在臉書等社團發布尋人啟事，並懸賞20萬元希望有山友能尋覓廖男。一度傳出發現生火痕跡和疑似休息的樹洞，但昨天搜救隊伍仍無所獲。最後只能忍痛宣布放棄搜救。