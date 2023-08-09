《櫃買市場》力士開放信用交易 07:572023/08/09 時報資訊 張漢綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 上櫃股票力士(4923)自112年8月9日起得為融資融券交易。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心依據「有價證券得為融資融券標準」第2條規定辦理上櫃有價證券得為融資融券審查，力士公司股票已符合前開標準之規定，爰公告自112年8月9日起得為融資融券交易。 《科技》面板報價8月看漲 TV面板漲幅較大 減碳通勤模式啟動 高市交通局帶頭宣示「週三公共運輸日」 臉書虧大了！侵犯用戶隱私 挪威14日起「天天開罰」 #力士 #112年 #8月 #日起 #得為融資融券交易 也許您會感興趣 推薦閱讀 《芭比》穿搭熱潮 百貨七夕送禮掀粉紅風 18:342023/08/08 生活 中壢星河公園設施破損 立委爭取改善8月動工 13:372023/08/08 生活 《通網股》台灣大追加今年資支出 上看156.53億 07:482023/08/08 財經 「最近彰化抓很嚴」 敢來濫倒就扣生財工具 18:422023/08/08 社會 《國際產業》挪威因這原因 14日起每天開罰臉書10萬美元 10:382023/08/08 財經 《櫃買市場》進能服上櫃案 8月10日審議 08:182023/08/08 財經 台啤要漲價了！菸品、酒類零售通路8月調漲至少5元 13:582023/08/08 財經 需求升溫 台塑四寶8月、Q3營運持穩升溫看待 21:092023/08/08 財經 《半導體》NB市況仍低迷 MOSFET先蹲靜待換機潮 10:382023/08/08 財經 訪三貂嶺生態友善隧道 29日起每日須預約 15:422023/08/08 生活 大陸南水北調集團：中線工程運行平穩 受水區各城市供水正常 11:002023/08/08 兩岸 4星座8月桃花爆棚能脫單 射手小心PUA地雷 16:542023/08/08 運勢 美股「8月魔咒」再現！3大指數全面下殺 道瓊暴跌逾400點 23:052023/08/08 財經 颱風卡努二襲沖繩 船班長期停擺致離島物資短缺 14:042023/08/08 國際 富邦Costco聯名卡啟用 發卡達165萬張 回饋加倍強勢登場 19:372023/08/08 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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