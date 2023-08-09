淡海輕軌綠山線起於淡水信義線「紅樹林站」，沿中正東路北行、轉淡金路後繼續往北，在淡海新市鎮濱海路轉西、接沙崙路到淡海新市鎮北緣。有巢氏房屋淡水沙崙江南加盟店協理汪世榮表示，雖因發展時間而有新舊商圈之分，但扣除有特殊議題的3個站點，其餘8站每坪單價皆落在2字頭，房屋坪數橫跨30~50坪之間，總價1,000萬元就能買到兩房加車位的中古屋。

汪世榮店協理指出，舊商圈位於「新市一路站」、「淡水行政中心站」兩站，約在2010年左右開始發展，屋齡10~15年的中古屋是大宗，坪數多集中在30~40坪，房價每坪單價約在25~30萬元，以地點來看，淡水行政中心、新市國小、大型購物中心皆落在此商圈，若以生活便利性而言會優秀一些，適合喜歡生活便利勝於屋齡和坪數的族群。

「濱海義山站」、「濱海沙崙站」周邊屬於新商圈，中古屋平均屋齡約在10年內，房屋坪數則介於40~50坪之間，每坪單價約在22~28萬元左右，雖然便利性不及舊商圈，不過每坪單價較低、屋齡較新、坪數較大，適合愛大空間、新房子勝過生活機能的族群。汪世榮店協理補充，因為新舊商圈車程距離不到5分鐘，也有部分舊商圈的換屋族前來此置產，且淡江大橋通車後新商圈也是最直接的受益者，備受關注。

有特殊議題的三個站點為：「紅樹林站」的海岸景觀宅議題，帶動每坪單價突破40萬；「竿蓁林站」有高單價套房加持，每坪單價超過30萬；「淡金鄧公站」因周邊開發少，造成今年1-4月交易量低於5件，故2023年的平均單價較不適合參考。