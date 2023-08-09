瓦城第二季合併營收13.82億元，季減5.29％、年增達61.66％，創歷史次高。營業利益1.66億元、歸屬母公司稅後淨利1.25億元，雖分別季減10.13％及15.84％，但較去年同期虧損1.12億元、0.94億元大幅轉盈，雙創同期新高、歷史第三高，每股盈餘4.07元。

累計瓦城上半年合併營收28.42億元、年增37.98％，營業利益3.51億元，較去年同期虧損0.25億元大幅轉盈，歸屬母公司稅後淨利2.75億元，較去年同期虧損0.28億元大幅轉盈，每股盈餘8.91元，全數改寫同期新高。

觀察瓦城本業「雙率」表現，第二季毛利率「雙升」至54.6％，創同期新高、歷史第三高，營益率12.03％，較首季12.68％略降，仍持穩近2年高檔、改寫同期次高。上半年毛利率、營益率躍升至53.75％、12.36％，為近5年、近10年同期高，亦分創同期第三高及次高。

瓦城表示，受惠疫後餐飲市場回溫、展店效益顯現、諸多節慶檔期及行銷活動助攻，使第二季營收淡季續旺、改寫歷史次高。規模經濟效益顯現配合成本管控得宜，使第二季及上半年本業及整體獲利表現均顯著好轉，雙創同期新高。

隨著暑期旺季到來，瓦城7月自結合併營收5.4億元，月增18.91％、年增25.56％，站上今年次高，改寫同期新高、歷史第三高。累計前7月合併營收33.83億元、年增35.79％，續創同期新高，營運動能持續暢旺。

展望後市，瓦城將加速展店步伐，第三季預計新展「瓦城」誠品新店店及「時時香」華泰名品城、誠品新店店、台南南紡店與「樂子」台中三越店等5家新店，看好在商場暑期人潮暢旺，以及下半年各百貨周年慶檔期接續報到，可望迎接另一波來客高峰。