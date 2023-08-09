觀察6月各類分行稅前獲利，國內總分行369.6億元，月增達22.8％、年增達46.4％，海外分行43.8億元，月減8.3％、但年增達36％。國際金融業務分行（OBU）29.7億元，月減達32.3％、年減達20.5％，中國大陸分行0.7億元，月減達57.4％、年減達31.5％。

累計國銀上半年各類分行稅前獲利，國內總分行1879.6億元、年增達601.3億元或47％，海外分行283.9億元、年增達106.6億元或60.2％，中國大陸分行22.3億元、年增達11.4億元或近1.06倍，僅OBU為296.3億元、年減達63.3億元或17.6％。

銀行局副局長童政彰，國銀6月獲利創歷史次高，主要受惠國內總分行持有金融資產股利及處分收益同步增加，挹注投資和其他淨收益成長。海外分行因處分債券虧損，導致投資及其他淨收益減少，OBU及中國大陸分行則分別受呆帳提存費用增加及匯兌損益影響。

不過，受惠升息利差擴大，國銀利息淨收益增加、手續費淨收益亦有成長。而在匯率及股債市波動下，處分利益、股利收入及評價淨利益同步提升，帶動投資及其他淨收益顯著成長，使國銀上半年獲利續創同期新高，其中僅OBU因投資及其他淨利益下滑而出現衰退。