台積電董事會通過2023年第二季財報，受客戶持續庫存調整影響，合併營收4808.41億元，季減5.46％、年減9.98％，歸屬母公司稅後淨利1817.99億元，季減12.17％、年減達23.3％，均為近1年半低點、仍創同期次高，每股盈餘（EPS）7.01元，盈餘配發率為42.8％。

台積電財務長暨發言人黃仁昭先前在股東會時表示，公司希望股利能可持續且穩定增加。自首季起將每季配息金額自2.75元增至3元，代表未來每年配息門檻提升至12元起跳。未來在結構性需求驅動下，公司獲利可望持續成長，未來股利增加亦可預期。

其次，台積電董事會核准資本預算約60億5950萬美元（約新台幣1927億5270萬元），以進行廠房興建及廠務設施工程，以及建置先進封裝、成熟或特殊製程產能。其中，購置先進封裝、成熟或特殊製程產能機器設備預算約16.96億美元（約新台幣539億4976萬元）。

同時，台積電董事會核准在不超過34億9993萬歐元（約38億8490萬美元，折合新台幣1221億3424萬元）額度內，投資預計持股70％的德國子公司歐洲半導體製造公司（ESMC）。另核准在不超過45億美元（約新台幣1431億4500萬元）額度內，增資美國全資子公司TSMC Arizona。