Rays manager Kevin Cash announced that Shane McClanahan is “highly unlikely” to pitch again this season, per @TBTimes_Rays pic.twitter.com/4WrannMHnr — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) August 8, 2023

一度握有美聯最佳戰績、穩坐分區龍頭的光芒，總教練凱許（Kevin Cash）9日宣布壞消息，因左前臂受傷而被擺在傷兵名單的王牌投手麥克拉納漢（Shane McClanahan），極有可能不會在本賽季復出。

7月初登板戰水手，麥克拉納漢就曾因背部緊繃提前退場，休養半個月後於明星賽復出，但回歸後登板先發4場，交手分區主要敵人金鶯、洋基都丟了5分，明顯不在狀況內。對於麥克拉納漢的傷勢，凱許表示將會把所有可行的治療方式納入考量，手術是其中之一。

光芒本季戰績亮眼，投手群強大的壓制能力是功臣之一，團隊自責分率3.78和藍鳥並列大聯盟首位，若單算先發投手的成績，3.70的自責分率仍是大聯盟最佳，麥克拉納漢缺陣對於光芒輪換陣容是沉痛打擊，本賽季球隊已經用了15位不同的先發投手（包含假先發）。

上季麥克拉納漢繳出生涯最佳表現，在美聯賽揚獎票選排名第6，今年雖微幅退步，但先發21場拿下11勝2負，勝率高達8成46。光芒本季迎來歷史性的開季戰績，直到5月中才吞下本季第10場敗仗，但接下來的走向讓人意想不到，遭到金鶯超車而丟掉分區領先，若以外卡身分進入季後賽，絕非光芒賽季初的預期。