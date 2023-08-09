為了解各類食物對血糖的影響，家醫科醫師李思賢近日透過食用多種不同食物來了解對血糖的影響，結果發現，吃了便當與果汁後，血糖竟然飆高至190mg/dL，經4小時還未降至飯前血糖的數值，於是他在下午4時半許做重力訓練，下午5:16血糖就降到104，證明重訓可以很有效率地降低血糖，「效果甚至超越很多藥物！」

為了解不同食物對人體血糖的影響，李思賢配裝連續血糖監測儀（CGM），親身實驗吃各種食物，例如泡麵、果汁、便當、海產粥、火鍋等後，對血糖的立即影響。CGM是在手臂配戴像瓶蓋大小的傳感器，透過傳感器上的軟針，來量測組織間液的葡萄糖，經由電化學反應，監測出相對應的血糖數值。李思賢的血糖量測數字為隨機血糖，「隨機血糖值」若超過 200 mg/dL 則為糖尿病。

李思賢在其臉書表示，他昨(8日)中午吃了一個便當、一杯果汁，竟然就讓血糖大幅升高到190，經過4個小時還沒回到飯前血糖，讓人非常意外，堪稱「驚字塔」。他之後於下午4時半多的時候以「重訓」方式把血糖拉回原有的飯前血糖104。他表示，這證明重訓可以很有效率地降低血糖，效果甚至超越很多藥物。

對於重訓能大降血糖值，網友紛紛直呼太神奇，也表示其自身經驗也確實如此。在昨中午測試便當、果汁後，李思賢昨晚間也測試了海產粥對血糖的影響，結果發現，在未點用白飯、麵、冬粉等精緻澱粉，他的血糖值只由107上升到136，之後也快速下降。