許多長輩家中設有神明廳，一名網友表示，同事最近想把神明請回家拜，因為是透天厝，不知道該放幾樓比較好？網友大致分成「頂樓派」及「1樓派」，選頂樓的人認為點香薰最上面就好，且不占空間；也有人認為放1樓，「長輩老了難爬樓梯」，不過也要小心「一個不注意走火，就全家變公媽。」

一名網友在批踢踢發文指出，有位同事拿了幾千萬祖產，最近想把祖先請回家裡拜，由於同事住透天厝，也不太懂習俗，不知道神明廳應該放幾樓比較好。

大多網友都說1樓或頂樓，「1樓，沒電梯頂樓會爬死」、「1樓啊，頂樓老人爬上爬下哪受得了」、「有看過放1樓客廳的」、「我放1樓，最老的最虔誠，以後爬不上去」、「當然是頂樓，神明廳頭上不能住人啊」、「一般是頂樓多」、「頂樓，盡量不影響日常生活。」

也有過來人建議不要放在1樓，認為火災可能影響逃生，「1樓燒起來直接全家帶走」、「放1樓然後不注意走火，就全家變公媽了」、「放1樓的是想整棟都煙？」

根據《三立新聞網》報導，命理老師泓葆先生表示，住透天通常會將神明廳設在最高樓層，才不會有人在神明廳上方睡覺、踩踏，但考量長輩行動不便，也可以經祖先同意後，將神明廳設在一樓。