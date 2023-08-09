新北市蔣姓婦人的兒子，2017年10月在母親過世並未辦理火化、除戶等手續，將遺體冰在冰箱內，時間長達6年，並偽造用印詐領社會福利金，直至社工關懷時，女兒才驚爆「阿嬤被冰在裡面」，全案因而曝光，士林地院審結，依偽造文書等罪，判處蔣姓婦人的兒子有期徒刑9月，得易科罰金27萬，並追回犯罪所得75萬9244元。

蔣婦因心血管疾病過世，其兒子領回後並未辦理死亡等手續，卻以母親的印鑑，持續向社會局，城鄉發展局，請領低收入戶補助、弱勢補助、租金補助、老人重陽金、健保等社福金，以及社區汙水處理廠敦鄰回饋金，共計75萬餘元。

直到蔣婦的孫女因家暴案，社工訪查時，孫女說出「阿嬤被冰在冰箱」，警方查報確認遺體並冰存在家用冰箱的冷藏室。

判決指出，蔣姓婦人的兒子隱瞞母親死亡，冒領津貼，時間橫跨6年，造成國庫有75萬的損害，考量兒子大學畢業，有1名未成年子女，3名子女已經成年，現在無業，考量其兒子復歸社會的可能性以及各罪之間的關係，依詐欺取財、行使偽造私文書等6罪，應執行有期徒刑9月，得易科罰金。

★《中時新聞網》關心您，有家暴事件請撥打113保護專線