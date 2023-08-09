超商領包裹有隱藏優惠！一名網友在網路上分享，8月7日到11日至7-ELEVEN領包裹，可以拿到7元購物金，全家則是8月9日至13日包裹取件，能獲得9元霜淇淋優惠券，優惠都限時5天，消息一出引起網友討論，「一口氣取了4件，覺得小確幸！」、「來不及了，才領完包裹」。

原PO在PTT省錢版發文，8月7日至11日到小7超商取貨送7元購物金，兌換期限到8月24日，提醒大家取貨要記得拿收據。還有網友在臉書《7-11全家 各超商新品資訊共享》分享他一次獲得4張共28元的購物金，超爽。但要注意活動限量150萬組，每筆交易最多提供5組序號，送完為止。購物金使用方法為結帳時出示紙本券，刷讀條碼折抵消費。

貼文PO出後，有網友哀號，「昨天（指6日）才取貨」、「今天取貨沒注意到有活動就忘了拿…」，也有人竊喜「幸好我還沒取，明天來拿」、「有兩份包裹硬是壓到今天才要領，賭贏了！」、「知道今天有7元，忍到今天才取貨，取了3件 」。

不只小7，全家也宣布8月9日至13日只要在門市完成包裹取件，就可獲得「Fami!ce霜淇淋9元優惠券」，一隻原價49元，一件包裹送一張，最多單筆送5張，霜淇淋口味可任選，限量200萬組，兌換日期至8月20日，送完為止。