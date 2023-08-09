小編今（9）日精選5件不可不知的國內外財經大事。AI熱潮激勵輝達（NVIDIA）及一票AI概念股飆漲，但摩根士丹利（以下簡稱大摩）最新報告表示，今年以來輝達股價漲幅已超過200％，比一般股市泡沫3年內的回報率還大，若將輝達視為這波AI泡沫指標，意味著AI泡沫已逼近高點。

【1】大摩：AI泡沫已近高點

大摩分析師史丹利（Edward Stanley）報告中表示：「無論是輝達為首的AI個股，或狹義AI類股自年初以來漲幅都超過200％。但一般而言股市泡沫在達到頂點前的3年回報率中間值約在150％，由此可見近來這波AI概念股漲勢已經過頭。」

【2】台灣開啟氫能元年 BE執行長8月訪台見證

蘋果等科技巨擘宣示2030年導入RE100，載板大廠欣興電子成領頭羊，斥資40億元興建的「氫能燃料發電系統」將於8月14日舉行啟用典禮，BE（Bloom Energy）執行長KR Sridhar將帶隊，攜國際氫能專家一行人來台助陣。

【3】台積電銀彈上膛 啟動高雄2奈米、德國建廠

晶圓代工龍頭台積電8日董事會通過四大重大議案，除了拍板2023年第二季配發現金股利3元之外，亦核准資本預算約60.5億美元用於廠房興建、廠務設施工程，及建置各式製程產能。此外，亦通過德國及美國兩地投資案，規模於38.8億美元及45億美元額度內，總計144.3億美元之銀彈上膛，大舉進行海內外擴產。

【4】輝達降規新品 將繞過CoWoS

據悉AI教父將介紹NVIDIA的最新技術突破，包括獲獎研究、應用場景描述之進展以及AI驅動的內容生成解決方案。主要聚焦在生成式AI等話題，預計黃仁勳也將持續發揮業務本色，大力推銷自家產品。

【5】穆迪：美10家銀行降評

信評機構穆迪（Moody's）調降美國10家銀行信用評等，並警告紐約梅隆銀行、道富等一些美國大型銀行也在可能處於降評審核階段。

穆迪強調，籌資風險以及獲利走弱，使銀行業者的信用實力面臨考驗。