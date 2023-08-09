大陸知名宮鬥劇《後宮甄嬛傳》自2011年播出至今，紅遍兩岸三地，更捧紅劇中許多演員包括孫儷、蔣欣、蔡少芬等，其中飾演麗嬪的李佳璇，雖戲份不多，卻讓劇迷印象深刻，不過她在走紅沒多久後，卻因丈夫離世打擊過大，逐漸淡出演藝圈。

大陸女星李佳璇畢業於上海戲劇學院，但表演功力扎實的她，在演出《甄嬛傳》前都未能大紅大紫，直到演出麗嬪一角，劇中對華妃逆來順受，美麗又愚笨的形象深植觀眾心中，才讓她獲得關注，不過當她事業正處於上升期時，丈夫卻因病去世。

李佳璇（右二）在《甄嬛傳》演出麗嬪一角令觀眾印象深刻。(圖/擷取自微博)

據悉，她在拍攝《卡拉是條狗》的時候和導演相識相戀，兩人結婚多年愛得低調，但丈夫後來卻因身患重病於2014年2月離世，這件事對於李佳璇打擊相當大，但她為了丈夫的遺願，親自擔綱製片人，完成丈夫離世前所籌備的電視劇《豆娘》，但拍攝結束後，她就鮮少出現在螢光幕前，並將生活重心放在照顧女兒上。

如今41歲的李佳璇昨（8）日在微博發文寫下「最珍貴的東西都是免費的，陽光，空，愛！」隨文更附上美麗的風景照及自拍，可見她穿著黑白碎花上衣將頭髮紮起，整體狀態看起來相當好。